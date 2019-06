veröffentlicht von Martin Lorber am 06. Juni 2019

Pitch & Match @ gamescom: Bewerbungsphase beginnt

Teilen auf:

Das Matchmaking-Event Pitch & Match @ gamescom des game – Verband der deutschen Gamesbranche geht dieses Jahr in die vierte Runde. Spieleentwicklern bietet sich hier die Möglichkeit sich mit Studios, Publishern und Dienstleistern im Rahmen der Gaming-Messe gamescom zu vernetzen. Seit Anfang der Woche bis einschließlich 8. Juli können sich Nachwuchs-Teams oder etablierte Studios wieder auf die 20-minütigen Präsentations-Slots bewerben und während der gamescom ihre aktuellen Spiel-Ideen Publishern wie astragon Entertainment, Travian Games oder Ubisoft Blue Byte vorstellen.

Pitch & Match @ gamescom: Vernetzung auf der weltweit größten Gaming-Messe

Seit seiner Premiere 2016 gehört das Event für Entwickler und Publisher zu den spannendsten Terminen auf der gamescom. Mit einer großzügigen Ausstellungsfläche und einem großen Strom an Besuchern ist die gamescom die weltweit größte Messe für Computer- sowie Videospiele und damit der ideale Ort um Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen. Darüber hinaus gilt Köln im Bundesland Nordrhein-Westfalen als idealer Standort für die Games-Branche. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die gamescom weiterhin in Köln bleibt. Außerdem kündigte die Landesregierung Nordrhein-Westfalen an, beste Bedingungen für die Games-Branche vor Ort schaffen zu wollen.

Pitch & Match @ gamescom: Bewerbungsphase bis zum 8. Juli

Wer als deutscher oder internationaler Spiele-Entwickler beim „Pitch & Match @ Gamescom 2019“ dabei sein möchte, kann sich bis einschließlich 8. Juli beim game – Verband der deutschen Gamesbranche bewerben. Eine Voraussetzung der Teilnahme ist der Besitz eines Fachbesucher- oder Aussteller-Tickets der gamescom. In diesem Jahr wird das Pitch & Match @ gamescom Event am Dienstag, dem 20. August, von 17 bis 19 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist der game-Gemeinschaftsstand in Halle 4.1, Stand A-011/D-020.

Die Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen zum Event finden sich auf www.game.de/pitchandmatch/.