IAGT Konferenz 2019: Industrie trifft auf Games

Digitale Spiele bieten nicht nur Spaß, sondern bringen durch ihre Vielzahl an Innovationen auch verschiedenen Branchen wie Logistik und Luftfahrt einen Nutzen. Dieser Integration von Gaming-Technologien in andere Industriezweige widmet sich die Konferenz Industry Applied Game Technology (IAGT) am 6. Juni im Allgäu Digital, dem digitalen Zentrum in Kempten. Die Konferenz zeigt den Besuchern mit seinem Programm, wo in der Zukunft durch die Integration von Gaming-Innovationen Mehrwerte für Unternehmen entstehen können.

IAGT 2019: Spannende Vorträge zu Gamification, Game Engines und vielem mehr

Die Konferenz startet mit einer Keynote, die auf die IAGT 2018 zurückblickt und aktuelle Herausforderungen in der Wirtschaft herausstellt. Den Besuchern der IAGT 2019 bietet sich ein spannendes Rahmenprogramm rund um das Thema der Transformation von Gaming-Technologien in spielfremde Kontexte. Dabei wird der Mehrwert der Gaming-Innovationen in verschiedenen Unternehmensbereichen aufgezeigt. Beispielsweise spricht Prof. Dr. Bernd Dreier, der am Zentrum für Computerspiele-Entwicklung an der Hochschule Kempten arbeitet, über die Vorteile der Integration von Gaming-Technologien in bestimmten Branchen. Henning Linn, Senior Business Development Manager bei Unity Technologies referiert über Game-Engines als Innovationstreiber und Christof Rink, Product Lead Hardware bei IONIQ Skinare GmbH & Co. KG, redet in seinem Vortrag über Gamification.

IAGT 2019: Interdisziplinärer Austausch der Branchen

Die IAGT 2019 bietet für alle Besucher der Konferenz einen interessanten Einblick in die Vernetzung von games-relevanten und spielfremden Kontexten. Zudem ergeben sich für die Games-Branche hier spannende Möglichkeiten zum Netzwerken und interdisziplinären Austausch.

Das vollständige Programm der Industry Applied Game Technology 2019 Konferenz findet sich hier:

https://standort.allgaeu.de/e-iagt-2019

Die Industry Applied Game Technology 2019 Konferenz findet am 6. Juni von 9 bis 19 Uhr im Allgäu Digital in Kempten statt:

Allgäu Digital – Digitales Zentrum Schwaben

Keselstraße 16

87435 Kempten (Allgäu)