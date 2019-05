veröffentlicht von Martin Lorber am 05. Mai 2019

GamesTalente: Bundesweiter Jugendwettbewerb gestartet

Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren können sich ab sofort für das bundesweite Programm “GamesTalente” bewerben, welches durch das Talentförderungszentrum Bildung & Begabung und die Stiftung Digitale Spielekultur ausgerichtet wird. Einzureichen sind kreative Beiträge zum Thema Games und Spielkultur, egal ob Spielidee, Charakterdesign, Story-Skizze oder Cosplay-Outfit: Über die besten Beiträge entscheidet eine Jury, in der ich auch Mitglied bin.

GamesTalente: Anmeldefrist bis 15. Juli 2019

Die Jury setzt sich aus Experten der Gamesbranche, Medienpädagogik und Talentförderung zusammen. Bei der Bewertung spielen sowohl die Qualität der Beiträge als auch das Entwicklungspotential der Jugendlichen eine Rolle. Die Anmeldefrist endet am 15. Juli 2019.

Das Ziel des “GamesTalente” Wettbewerbs ist die Förderung individueller Interessen und Stärken, sozialer Kompetenzen und kognitiver Fähigkeiten, kreativen Denkens sowie digitaler Schlüsselkompetenzen. Das Programm leistet zudem einen wichtigen Beitrag zur beruflichen Orientierung der Jugendlichen.

GamesTalente: Gewinner entwickeln gemeinsam digitales Spiel

Wer mit seiner Einreichung unter den besten 50 landet, kann in den Herbstferien 2019 vom 12. bis 19. Oktober an der Akademie GamesTalente teilnehmen. Hier arbeiten die Gewinner gemeinsam an einem digitalen Spiel und bringen ihre individuellen Fähigkeiten ein. Dabei werden sie von Spieleentwicklern und pädagogischen Fachkräften unterstützt.

Die Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte finden sich auf www.gamestalente.de.

Man kann entweder alleine mitmachen oder in einem Team von maximal drei Personen an den Start gehen. Der Beitrag sollte dabei als Text-, Bild-, Sound- oder Video-Datei eingereicht werden.