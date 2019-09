veröffentlicht von Martin Lorber am 09. September 2019

Games for Families: Events auf den großen Verbrauchermessen

Games for Families ist ein Event rund um Computer-, Konsolen– und Gesellschaftsspiele für die ganze Familie. So werden auf der Hauptfläche nur Spiele gezeigt, die ohne exzessive Gewaltdarstellung auskommen. Die Spiele sind kind- oder familiengerecht und eröffnen eine neue Sichtweise auf das Medium digitales Spiel für Interessierte aller Altersklassen. Games for Families gastiert auf den großen Verbrauchermessen Deutschlands – als nächstes in Würzburg, Hannover und Nürnberg.

Expertenrat prüft ausgestellte Spiele

Gesellschafts- und Brettspiele gehören genau wie digitale Spiele in jeden Haushalt und besitzen daher einen hohen Stellenwert bei „Games for Families“. Geprüft werden die in Szene gesetzten Titel durch einen unabhängigen Expertenbeirat aus Psychologen, Pädagogen und Fachjournalisten, die nicht im Dienste eines kommerziellen Games-Publishers, -Entwicklers oder Hardware-Herstellers stehen. So wird ein sorgenfreies Spielerlebnis garantiert.

Games for Families: Tourplan

Sei es Gehirnfitness, Reaktionsgeschwindigkeit, Koordination, Musikgefühl, Wissensaufbau, Lernunterstützung oder körperliche Fitness. Interaktive Spiele mit Mehrwert stehen im Fokus bei “Games for Families”. Wer sich dazu schlau machen möchte, hat 2019 noch fünf mal die Gelegenheit dazu. Das Event gastiert dieses Jahr noch auf folgenden Verbrauchermessen:

28.09. – 06.10.2019

12.10. – 20.10.2019

26.10. – 03.11.2019

09.11. – 10.11.2019