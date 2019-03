veröffentlicht von Martin Lorber am 03. März 2019

Game Jam und Programmier-Workshop im Cologne Game Haus

Rund 16 Millionen Frauen spielen in Deutschland digitale Spiele, wie eine Umfrage vom game – Verband der deutschen Games-Branche zeigt. Damit stellen sie knapp die Hälfte der Spielerschaft in Deutschland (47 Prozent). In der Games-Branche selbst ist der Anteil von Frauen dagegen noch nicht so hoch; sie machen nur etwa 27 Prozent der Beschäftigten aus. Als Gamedesigner, Programmierer und Produzenten sind Frauen unterrepräsentiert. Umso wichtiger sind Veranstaltungen und Workshops, die aufzeigen, wie reizvoll die Games-Branche tatsächlich ist: Wie in kaum einem anderen Bereich liegen hier Innovation, Technologie und Kreativität eng beieinander. Dieses Wochenende finden im Cologne Game Haus mit dem #FemDevsMeetup Game Jam und dem Coding Girls Programmier-Workshop gleich zwei spannende Veranstaltungen für weibliche Interessierte statt.

#FemDevsMeetup Game Jam: In 48 Stunden zum Gamesprototypen

Seit 2017 findet vierteljährlich das #FemDevsMeetup in verschiedenen großen Städten Deutschlands statt. Es wurde für Entwicklerinnen ins Leben gerufen und dient sowohl zum Netzwerken als auch zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Entwicklerinnen in der Games-Branche. Darüber hinaus soll es Frauen in der beruflichen Orientierungsphase dazu zu ermutigen, ebenfalls diese Berufswege einzuschlagen. Abseits vom Meetup findet in Köln zusätzlich der #FemDevsMeetup Game Jam statt. In diesen 48 Stunden kommen kreative, weibliche Köpfe zusammen, die gemeinsam an Ideen und Games-Prototypen werkeln. Am Samstag, den 16.03, findet dieser im Cologne Game House statt.

Coding Girls: Spiele-Entwicklerinnen laden zum Workshop im Cologne Game Haus

Wie wichtig es ist, auch schon junge Mädchen in ihrem Wunsch Spieleentwicklerinnen zu werden, zu bestärken, unterstreicht die Veranstaltung Coding Girls von codiviti. In Zusammenarbeit mit dem #FemDevsMeetup lädt codiviti Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren dazu ein, beim Scratch-Spiele-Programmier-Workshop am Sonntag, dem 17.03, im Cologne Game Haus mitzumachen. Dort bietet sich den jungen Teilnehmerinnen die Chance, zusammen mit den Spieleentwicklerinnen des #FemDevsMeetup digitale Spiele zu designen.

Der #FemDevsMeetup Game Jam findet hier statt:

Am 16. März 2019, 9.00 Uhr bis zum 17. März 2019, 19 Uhr.

https://femdevsmeetup.com/game-jam/

Das Coding Girls Treffen findet hier statt:

Am 17. März 2019, von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

https://codiviti.de/wp/projekt/coding-girls-spiele-programmier-workshop/