veröffentlicht von Martin Lorber am 10. Oktober 2015

Archivierung digitaler Spiele: Interview mit dem Projektverantwortlichen bei EA

Die Archivierung digitaler Spiele stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar. Schließlich müssen wir das Kulturgut „digitales Spiel“ für die Nachwelt bewahren. Leider gestaltet sich die Umsetzung nicht so einfach, wie bei anderen Medien. Neben technischen Problemen durch veraltete Speichermedien, stehen oftmals auch lizenzrechtliche Hürden der sauberen Archivierung digitaler Spiele im Weg. Bei Electronic Arts in den USA haben wir eine Abteilung, die sich ausschließlich damit befasst, alte EA-Spiele aufzuspüren und zu retten sowie neue Spiele direkt zu erfassen. Im Interview spricht Stefan Serbicki, Teil des Teams und seit über 10 Jahren der „Mann hinter den Kulissen“ zum Thema Archivierung, über das Projekt, Probleme und das gute Gefühl kulturelle Schätze zu heben.

Du und dein Team kümmert euch bei EA um die Archivierung von alten Spielen. Wie kann ich mir eure Arbeit vorstellen? Was macht ihr da genau?

Im Moment bin ich vor allem für technische Fragen der Archivierung digitaler Spiele zuständig. Wir sammeln Quellcode, Rohdaten, die dazugehörige Dokumentierung und die Entwicklungsumgebung (inklusive Artwork). So können wir die Spiele auch viele Jahre in der Zukunft aus dem Nichts rekonstruieren. Wie du dir sicher vorstellen kannst, ist dies eine Herkulesaufgabe. Insbesondere die aktuelle „games as a service“-Welt stellt uns vor große Herausforderungen.

Wir arbeiten eng mit den Entwicklerteams zusammen, um Lösungen zur Archivierung von Computerspielen zu finden. Zusammengefasst helfen wir Entwicklerteams beim Sammeln, Bewahren und der Dokumentation von allen Spiel-Elementen. Diese können bei zukünftigen (Weiter-)Entwicklungen, Wiederveröffentlichungen, Forschung oder Wiederbelebung der Franchise genutzt werden.

Warum ist es wichtig, alte Spiele zu archivieren?

Für Electronic Arts als Unternehmen gibt es viele gute Gründe, Computer- und Videospiele zu archivieren. Kulturelle wie wirtschaftliche Gründe. Die umfassende Archivierung von digitalen Spielen hilft, diese als kulturelles Erbe zu bewahren. Wir stellen regelmäßig alten Quellcode für Museen, wissenschaftliche Institutionen oder Hackathons und Open Source Communities zur Verfügung. Die digitalen Spiele gehören schließlich nicht nur uns, sondern irgendwie auch der Nachwelt.

Darüber hinaus erzeugt die Archivierung von Spielen natürlich auch handfeste wirtschaftliche Vorteile. Alte Spiele lassen sich anhand der Archivdaten leichter für neue Plattformen adaptieren. Quellcode oder Spiel-Elemente stehen zum späteren Gebrauch zur Verfügung. Etwa bei der Entwicklung von Nachfolgern oder einer Wiederbelebung der Franchise. Ein funktionierendes Archiv steigert die Effizienz in der Entwicklung. Neue Teammitglieder oder Teams können sich schneller einarbeiten.

Die Archivierung digitaler Spiele ist ja nicht so einfach wie bei anderen Medien. Welches sind generell die größten Probleme, die sich bei ihrer Archivierung auftun?

Da wir versuchen, die kompletten Entwicklungsschritte und -elemente zu archivieren, stehen wir vor schier endlosen Herausforderungen. Ziel einer Archivierung muss es sein, dass die Inhalte auch viele Jahre in der Zukunft noch nutzbar sind. Hier fängt es schon mit ganz profanen Schwierigkeiten an. Um einen späteren Zugriff zu ermöglichen, müssen wir sämtliche Dependenzen und Verweise entfernen, die sich über einen längeren Zeitraum verändern können. Dazu gehören Netzwerk-, Maschinen-, und Nutzer-Namen sowie harte Codepfade. Erst dann können wir anhand des Archivs alles eins zu eins nachbauen.

Hier sind wir sehr stark auf die Arbeit des jeweiligen Entwicklerteams angewiesen. Da diese aber logischerweise schon mit ihrer eigenen Arbeit mehr als genug ausgelastet sind, neigen sie dazu, dieser Arbeit die geringste Relevanz zuzuweisen. Warten wir, bis das Spiel erscheint, besteht das Risiko, die Ressourcen zu verlieren. Teams werden neu zusammengesetzt und Server abgeschaltet oder umgewidmet. Deshalb müssen wir die Entwickler so früh wie möglich einbinden und sie auf diese Aufgabe einschwören, so dass sie genügend Kapazitäten für die Archivierung bereithalten.

Bei Spielen aus den 80ern und frühen 90ern bereitet uns insbesondere das Alter der Speichermedien Kopfzerbrechen. Die meisten Inhalte sind auf veralteten Medien gespeichert (5,25‘‘ Disketten, Syquest Festplatten, Exabyte Tapes, Zip drives, DLT tape). Egal welch obskures Speichermedium du uns nennst: Wir haben es schon gesehen. Leider gelangen viele dieser Medien inzwischen am Ende ihrer Haltbarkeit an. Sie verfallen, so dass die Daten nicht mehr rekonstruierbar sind. Gleiches gilt für Archivierungs-Software. Alte Software, die zur Sicherung und Kompression genutzt wurde, läuft nicht mehr auf neuer Hardware und Betriebssystemen.

Arbeitet ihr auch mit Museen oder anderen Kulturinstituten zusammen?

Wir arbeiten erst seit Kurzem mit Museen oder Kulturinstituten zusammen. Das liegt nicht daran, dass wir nicht wollten. Bevor wir hier richtig loslegen, müssen wir erst einmal die Basis schaffen. Es ist ein extrem zeitaufwändiger Prozess, alte Quellcodes von ebenso alten Medien zu sichern und zu rekonstruieren. Dazu kommen eine ganze Menge juristischer Fragen. Wie viele sicher wissen, war Electronic Arts in seiner Anfangszeit hauptsächlich als Publisher tätig. Eigene Entwicklungen waren eher die Ausnahme. Deshalb besitzt EA auch nicht die vollen Rechte an vielen Spielen, die wir veröffentlichten. Dass die meisten Unternehmen und Studios, mit denen EA im Laufe der Jahre zusammenarbeitete, inzwischen nicht mehr bestehen, macht die Arbeit nicht leichter. Herauszufinden, wo die Rechte aktuell liegen, erfordert viel Detektivarbeit.

Erst kürzlich hat unsere Arbeit Früchte getragen. Wir konnten mehrere Hundert unserer ältesten Spiele retten. Gemeinsam mit unserer Rechtsabteilung hoffen wir, nun häufiger mit Museen und ähnlichen Institutionen zusammenzuarbeiten und ihnen Code und alte IPs zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich haben wir gerade erst den Quellcode von Deluxe Paint (einem alten EA Art-Tool für den Amiga) dem Computer History Museum in Mountain View zur Verfügung gestellt.

Wie kommen solche Zusammenarbeiten zustande? Werdet ihr angefragt?

Im Falle des Computer History Museum traten wir selbst an das Museum heran. Gelegentlich fragen bei uns Communities und Fanseiten für bestimmte Spiele oder Genres an. Leider ist unsere Möglichkeit, Quellcode und andere Spielelemente öffentlich zu machen durch Verträge beschränkt. Es kommt also vor, dass wir es machen. Nur nicht so oft, wie wir es gerne hätten.

Wie seht ihr das Thema Archivierung von Spielen in der Zukunft? Was sind die wichtigsten Herausforderungen und Entwicklungen?



Eine der größten Herausforderungen für die Archivierung digitaler Spiele wird in den nächsten Jahren der Umgang mit „games as a service“ sein. Gute Beispiele hierfür sind MMOs und MOBAs. Bisher müssen wir maximal die Konstellation „ein Client/ein Server“ bewältigen. Das ist machbar. In der Zukunft setzen wir uns jedoch mit deutlich komplexeren Konstellationen auseinander. Wir sprechen hier von kompletten Netzwerken mit einer Vielzahl von Servern und Clients. All dies brauchen wir, wenn wir Entwicklung und Spielerlebnis über die einzelnen Versionen hinweg reproduzierbar halten wollen. Eine technische Lösung dafür zu finden, ist fast noch das geringste Problem. Schwieriger wird es sein, die Teams und Geschäftspartner zum Einsatz dieser technischen Lösung zu bewegen. Die Archivierung digitaler Spiele ist eben sehr aufwändig.

Nächstes Thema: Archivierung von Mobile Games. Schon die schiere Menge an Spielen macht es uns nicht leicht. Dazu kommen kurze Produktionszyklen sowie viele unterschiedliche Plattformen. All dies muss separat sichergestellt werden. Gleiches gilt für die bereitgestellten Patches und Inhaltserweiterungen. Jede Version eines Spiels stellt ja quasi ein eigenes Element im Archiv dar. Es ist schlicht etwas ganz anderes, als Spiele für PC und Konsolen zu archivieren. Wir arbeiten an dem Problem, haben aber noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.

Die Gefahr veralteter Medien und Software habe ich schon angesprochen. Ganz aktuell erreichen viele alte Speichermedien das Ende ihres Lebenszyklus. 5,25‘‘ Disketten haben eine theoretische Lebensspanne von etwa 25 – 30 Jahren. Wer jetzt nachrechnet, merkt schnell: Viele Archive und Sammlungen aus den 80er Jahren sind in Gefahr, verloren zu gehen. Und zwar für immer. Hier heißt es für alle Beteiligten, schnell zu handeln. Gleiches gilt für Software, die Datenformate entpacken, entschlüsseln oder öffnen. Viele lassen sich auf neuer Hardware gar nicht mehr nutzen.

Ein großer Teil meines Jobs besteht darin, solche Herausforderungen zu antizipieren und Prozesse und Lösungen zu entwickeln und zu implementieren, um sicherzustellen, dass unsere Archive auch in vielen Jahren noch nutzbar sind.

Was würdet ihr sagen ist der größte Schatz auf dem ihr sitzt?

Ich denke, den größten Schatz des Electronic Arts Archivs für alte Computerspiele oder Programme müssen wir noch finden. Bisher lag unser Hauptaugenmerk darauf, Daten zu sammeln. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Nun müssen wir unsere Funde strukturieren und katalogisieren. Wie schon angesprochen, hatten wir kürzlich erfolgreich Daten von verrottenden Datenträgern gesichert. Über 1.000 Titel auf über 6.000 Disketten. In meinen Augen ist das unser größter „Schatz“. Allerdings müssen wir diesen erst einmal katalogisieren, um richtig abschätzen zu können, was wir da „entdeckt“ haben. Zum Glück ist Speicherplatz inzwischen extrem billig. Wir speichern alle Inhalte unseres Archivs Online. Das Online-Archiv erleichtert uns die Suche nach, den Zugriff auf und das Bergen von Daten.

Zusätzlich entwickelten wir ein Katalogisierungs-Werkzeug, das bald in Produktion geht. In den kommenden Jahren (wir sprechen hier tatsächlich von Jahren) befüllen wir die Datenbank nach und nach. Ich hoffe und glaube, dass wir dadurch viele interessante Dinge finden werden, die wir intern und vielleicht sogar extern teilen können.