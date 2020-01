veröffentlicht von Martin Lorber am 01. Januar 2020

Global Game Jam 2020 – In 48 Stunden zum fertigen Spiel

Ein Spiel an nur einem Wochenende entwickeln? Ein durchaus ehrgeiziges Projekt, das jedoch zu schaffen ist. So genannte Game Jams zeigen immer wieder, dass in diesen zwei Tagen kleine Kunstwerke entstehen können. Die Idee hinter den Game Jams: In dem knapp bemessenen Zeitraum sollen digitale Spiele zu einem vorgegebenen Thema programmiert werden. Der enge Zeitraum zwingt die Teilnehmer immer wieder zu kreativen Ansätzen und hilft Ihnen dabei, sich auf das Wesentliche im Entstehungsprozess zu konzentrieren. Auf bekannten Game Jams wie der „Indie Game Jam“ oder der „Nordic Game Jam“ kann dies regelmäßig beobachtet werden. Der Global Game Jam (GGJ) ist die weltweit größte Game Jam-Veranstaltung. Dieser findet jährlich seit 2009 zeitgleich an unterschiedlichen Orten auf der ganzen Welt statt.

Global Game Jam 2020: 35 Orte in Deutschland machen mit

Vom 31. Januar bis zum 02. Februar geht der Global Game Jam in eine neue Runde. Auch dieses Mal bleibt das Motto bis zum Start des Jams geheim, so dass alle Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung die gleichen Startvoraussetzungen haben. Natürlich wird auch in Deutschland fleißig programmiert und entwickelt – 35 Orte haben sich bisher bundesweit für 2020 angemeldet. Wer sich für das Thema interessiert, sollte einmal schauen, ob vielleicht auch in seiner Nähe eine Veranstaltung stattfindet. Oft kann man den Entwicklern bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Weitere Informationen zum diesjährigen Global Game Jam gibt es auf der offiziellen Website.