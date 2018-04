veröffentlicht von Martin Lorber am 04. April 2018

gamescom congress 2018: Speaker gesucht

Währende der gamescom ist der gamescom congress stets gleichzeitig gut besuchtes Highlight und Insel der Ruhe in dem geschäftigen Treiben der Messe. Als einer der führenden Kongresse Deutschlands rund um digitale Spiele lockt er jedes Jahr rund 100 nationale und internationale Experten nach Köln. Dieses Jahr findet er am 22. August statt. Wer 2018 als Speaker dabei sein möchte, kann sich jetzt bewerben.

Experten diskutieren auf dem gamescom congress die gesellschaftlichen Einflüsse von Games, Industrie-Anwendungen, juristische Fallstricke und zukunftsweisende Konzepte an Schulen und Universitäten. Letztes Jahr verfolgten über 800 Teilnehmer die Diskussionen und Vorträge auf dem gamescom congress.

gamescom congress: Abwechslungsreiches Programm garantiert

Zu den Gästen und Themen, die in den vorherigen Jahren auf dem gamescom congress behandelt wurden, zählten unter anderem ein schwedischer Schuldirektor, der eSport als Leistungsfach einführt. Die deutsche Automobilindustrie, die über digitales Entertainment in selbstfahrenden Autos diskutiert. Der Kurator, der Super Mario neben einen Picasso ins New Yorker Museum of Modern Art hängt. Oder die Generalsekretäre der deutschen Parteien, die zusammen mit YouTubern ihr Wahlprogramm auf digitale Zukunftsfähigkeit abklopfen.

gamescom congress sucht neue Themen, neue Ideen und Gesichter

Die Veranstalter suchen für dieses Jahr alles, was den gamescom congress bereichern könnte. Das können spannende Ideen für einen Vortrag, eine Talk-Runde, eine Projektpräsentation oder gar etwas ganz Neues und Außergewöhnliches sein. Klassische Developer Talks sollten allerdings nicht eingereicht werden, die sind bei der devcom besser aufgehoben.

gamescom congress: Ideen einreichen

Gute Ideen können bis zum 01. Juni 2018 via E-Mail an gcc18@boster-space.com als Text, Video oder Powerpoint-Präsentation eingereicht werden. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Einzige Voraussetzung? Die Verantwortlichen müssen den Vorschlag in zwei Minuten verstehen können.

Mehr Informationen zum gamescom congress sowie den Themen und Speakern des Vorjahres finden sich auch auf www.gamescom-congress.de.