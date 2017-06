veröffentlicht von Martin Lorber am 12. Dezember 2014

#gamergate und Serious Games

#gamerGate

Kultur- und Medienwissenschaftler Christian Huberts fasst für die Stiftung Digitale Spielkultur das Thema #gamerGate noch einmal sehr lesenswert zusammen. Wer sich noch ausführlicher mit dem Thema befassen möchte und sich auch nicht von einem langen Radiobeitrag abschrecken lässt, kann sich einen sehr interessanten Beitrag von Sebastian Strube auf BR2 anhören – mit Rainer Sigl, Fred Wester, Jochen Koubek und Jana Reinhardt.

Spielend lernen

Ein weiterer informativer Beitrag der österreichischen Tageszeitung Der Standard über die Potentiale von digitalen Spielen im Bildungswesen. Das Spiel kann und soll die Lehrenden nicht ersetzen, kann deren Arbeit aber hervorragend unterstützen. Die Schule der Zukunft ist digital. Zu diesem Schluss kommt auch ein GEO Sonderheft. Dieser lesenswerte Artikel fast das Thema sehr ausführlich zusammen.

Spielend gesund

Die taz über Serious Games in der Medizin bei der Therapie von Krebs und Brandopfern. Passend dazu auch ein Radiobeitrag auf DRadioWissen.

Virtuelle Welten

Die Stuttgarter Zeitung über virtuelle Welten und die zunehmende technische Entwicklung bei der Darstellung in digitalen Spielen.

Wiederentdeckung alter Formate

Wer sich nicht die neuste Ausgabe der WASD zum Thema „Retro“ nicht zulegen möchte, kann (außer sich ganz gehörig zu schämen) den einen oder anderen Artikel manchmal auch in anderen Medien nachlesen. So auch in diesem Text zu Textadventures auf zeit.de. Interessant!