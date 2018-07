veröffentlicht von Martin Lorber am 06. Juni 2018

Human-Computer & Games EXPO 2018 in Würzburg

Die Übertragung von Spielmechaniken auf industrielle und wirtschaftliche Prozesse in Unternehmen ist ein spannendes Thema. Auf der diesjährigen Human-Computer & Games EXPO der Julius-Maximilians Universität Würzburg gibt es zu dem Thema viel zu sehen. Hier stellen am Freitag, den 13. Juli Studierende der Studienprogramme Mensch-Computer Systeme, Human-Computer Interaction und Games Engineering Abschlussarbeiten und Studienprojekte vor. Das Event bietet zudem tolle Möglichkeiten zum Networking.

Spannendes Rahmenprogramm

Los geht es um 9 Uhr morgens. Um 10 Uhr wird die Exhibition sowie die Firmenausstellung geöffnet. Die Keynote wird um 17:30 Uhr vom Leiter der Usability BMW Group, Dr. Andreas Keinath, gehalten. Dabei geht es um “HMI Herausforderungen bei (teil)automatisiertem Fahren”. Ab 18:15 Uhr folgen Firmenpräsentationen und der Abend endet im Anschluss entspannt mit der Firmenausstellung & Open End Networking im Foyer.

Projekte angehender Spieleentwickler

Besonders interessant dürften für Games-Interessierte die dort präsentierten Projekte des Studiengangs Game Engineering sein. Aktuelle Schwerpunkte des Würzburger Bachelor-Studiengangs sind Immersive Games und hoch interaktive multimodale Systeme im Social, Serious oder Mixed Reality Gaming. Moderne digitale Spiele verwenden ein breites Spektrum informatischer Technologien, z.B. für die Analyse von Benutzereingaben, die Simulation virtueller Spielwelten oder die Synthese von verschiedenen Ausgabekanälen in Echtzeit. Man darf also gespannt sein, welche faszinierenden Arbeiten die angehenden Spieleentwickler vorstellen und welche Berührungspunkte diese zu Industrie und Wirtschaft anbieten werden.

Die konkreten Orte der verschiedenen Veranstaltungen sind auch dem offiziellen Programm zu entnehmen:

http://games.uni-wuerzburg.de/expo/expo2018/

WANN:

13. Juli 2018

09:00 Uhr – Open End

WO:

Am Hubland Süd

97074 Würzburg