veröffentlicht von Martin Lorber am 07. Juli 2017

gamescom congress: Fortbildungsangebot für Lehrer

Viele Schüler und Schülerinnen besitzen eine große Faszination und Freude für digitale Spiele. „Game-based Learning“ oder „Gamification“ finden jedoch bislang kaum Eingang in den Schulalltag. Dabei gehört Medienkompetenz, gerade im Umgang mit digitalen Medien, in Zukunft zu den wichtigsten Fertigkeiten für die Teilhabe an der digitalisierten Gesellschaft. Auch der Einsatz von pädagogischen Spielen bietet ein großes Potential für den Unterricht. Das Fortbildungsangebot für Lehrer im Rahmen des gamecom congress gibt am 23.08.2017 Anregungen und zeigt Methoden, wie digitale Spiele in formale Bildungsprozesse integriert werden können.

Die dort angebotenen Workshops beschäftigen sich beispielsweise mit folgenden Fragen:

Welche Bildungspotenziale haben digitale Spiele und wie können diese sinnvoll in Unterrichtsstrukturen eingebunden werden?

Welche praxisnahen Methoden eignen sich, um das Thema „Digitale Spielewelten“ kritisch, konstruktiv und kreativ in Schule und Unterricht zu bearbeiten?

Wie können digitale Spiele als Lernunterstützung für verschiedene Kompetenzbereiche genutzt werden?

Praxisorientiert und zielgerichtet werden diese Fragen mit den Teilnehmenden diskutiert. Dabei werden auch Methoden und Konzepte vorgestellt. Außerdem besteht im Anschluss die Möglichkeit an einer Führung über die gamescom teilzunehmen.

Geöffnet ist die Fortbildungsveranstaltung für alle am Schulunterricht beteiligten Akteure, Lehrer aller Schulformen für die Sekundarstufe I, Referendare und Schulsozialarbeiter.

Die verbindliche Anmeldung ist bis zum 8. August hier möglich:

http://gmk-net.de/formulare/anmeldung.php

Für die Anmeldung werden Tickets für den gamescom congress und die gamescom benötigt. Diese bekommt man jedoch auch bei der GMK-Geschäftsstelle.

Anmeldeschluss ist der 8. August 2017.

Das gesamte Programm gibt es auch unter folgendem Link als PDF-Datei: http://www.gmk-net.de/fileadmin/pdf/Flyer/programm_schule_und_games_230817.pdf