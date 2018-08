veröffentlicht von Martin Lorber am 08. August 2018

gamescom congress 2018: Das Programm

Der gamescom congress zeigt sich auch in diesem Jahr vielfältig, aktuell und international und unterstreicht, wieso er Europas führende Digital-Konferenz für Kulturschaffende, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und Wirtschaftsvertreter ist. Geboten werden am 22. August 2018 über 30 Panels, Talks, Keynotes und Impulsvorträge, die auf fünf thematische Blöcke zu den Potenzialen von digitalen Spielen verteilt sind. Auch ich werde bei der Session zum Thema “Alles Einstellungssache? Technischer Jugendschutz als Lösungsansatz bei Online Games” teilnehmen.

gamescom congress bietet vielfältiges Programm

Aufgeteilt auf fünf thematische Tracks werden auf dem gamescom congress 2018 unterschiedlichste Themen rund um digitale Spiele vorgestellt und diskutiert. So geht es beispielsweise um Erinnerungskultur in Games, Jugendschutz, künstliche Intelligenz, dem Einsatz von Spielen in der Bildungsarbeit und der Medizin sowie um juristische Fragen zum Urheberrecht.

gamescom congress: Eröffnung und Politik-Arena

In diesem Jahr wird der gamescom congress eröffnet durch Nathanael Liminski (Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen), Henriette Reker (Oberbürgermeisterin der Stadt Köln), Katharina C. Hamma (Geschäftsführerin Koelnmesse GmbH) und Felix Falk (Geschäftsführer des game e.V.).

Im Anschluss startet auch schon die hochkarätig besetzte Politik-Arena. In der „Debatt(l)e Royale“ diskutieren Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Nicola Beer (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) aktuelle Fragen der deutschen Games-Politik. Dazu zählen natürlich die bundesweite Games-Förderung, die Bedeutung von eSport sowie aktuelle digitalpolitische Herausforderungen. Vertieft werden diese und viele weitere Themen in den anschließenden Keynotes, Impulsvorträgen und Panels in fünf Tracks. Der gamescom congress wird vom Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Köln gefördert.

gamescom congress 2018 – Track 1: Leben mit Games

Der Track “Leben mit Games” diskutiert und analysiert digitale Spiele als Bestandteil des Alltags. Games sind oft Mittelpunkt gesellschaftlich relevanter Diskurse, beispielsweise bei den Fragen, ob es sich bei der in der Wissenschaft stark umstrittenen “Gaming Disorder” um ein eigenständiges Krankheitsbild handelt oder ob und wie eSport eine gleichberechtigte Sportart werden kann. Spiele, die den aktuellen Umgang mit historischen Ereignissen hinterfragen, besitzen zudem eine wichtige Funktion als zeitkritisches Medium.

So geht es beispielsweise im Panel “Erinnerungskultur in Spielen” um digitale Spiele im Kontext von Erinnerungskultur sowie gesellschaftlicher und politischer Verantwortung. Historische Szenarios sind für Spielwelten beliebte und dementsprechend oft verwendete thematische Hintergründe – von der Steinzeit oder dem alten Ägypten bis hin zum Zweiten Weltkrieg. Darüber diskutieren Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat, Christian Schiffer vom Bayerischen Rundfunk / der WASD und Andreas Lange vom Computerspielemuseum in Berlin.

gamescom congress 2018 – Track 2: Lernen mit Games

Frontalunterricht scheint an vielen Schulen in der Bundesrepublik noch immer Realität zu sein. Allerdings haben digitale Spiele längst bewiesen, dass sie eine sinnvolle und motivierend Ergänzung für die Arbeit von Pädagogen sind. So geht es in diesem Track nicht nur um Wissensvermittlung durch Games, sondern auch um die Herausforderungen an Jugendschutzsysteme in Online-Spielen.

Im Rahmen des Tracks berichtet beispielsweise der Gymnasiallehrer Tobias Hübner aus Düsseldorf über seine Erfahrungen, wie er digitale Lehr- und Lernmittel in sein Unterrichtskonzept integrieren konnte.

Auch ich werde im Rahmen dieses Tracks an der Session “Alles Einstellungssache? Technischer Jugendschutz als Lösungsansatz bei Online Games” teilnehmen. Zusammen mit Kerstin Neubert (Age Rating Specialist und Jugendschutzbeauftragte, Nintendo), Heike Raab (Staatssekretärin, Staatskanzlei Rheinland-Pfalz) und Elisabeth Secker (Geschäftsführerin, USK) diskutiere ich hier über die immer neuen Herausforderungen, vor die der Jugendschutz durch die zunehmende Digitalisierung der Vertriebswege gestellt wird. Besonders spannende Fragen sind, welchen Beitrag Parental Controls für die Stärkung des Jugendmedienschutzes im Online-Bereich leisten und was Politik und Aufsicht tun können, um diese Ansätze voranzutreiben.

gamescom congress 2018 – Track 3: Innovation mit Games

Die Zukunft der digitalen Gesellschaft ist mit vielen Fragen verbunden. Im Vordergrund steht dabei wie neue Technologien uns das Zusammenleben erleichtern können. Wie können sie zudem Mehrwerte für die Industrie schaffen? In dem Track “Innovation mit Games” wird beschrieben, wie Künstliche Intelligenz zukünftige Spiele prägt und wie digitale Spiele das Potential der Blockchain-Technologie erklären und nutzen können. Der Fokus liegt hier bei Games im Gesundheitswesen – denn dort werden Spiele vielfach in der Therapie oder Patientenaufklärung eingesetzt.

Im Rahmen des Tracks wird auch Marc Kamps vom Startup Birds and Trees einen Erfahrungsbericht vorlegen. Das Unternehmen entwickelt Reha- und Therapie-Apps wie “Patchie” – eine App für junge Mukoviszidose-Patienten, die nicht als Spiel, sondern als digitales Präparat verschrieben werden soll. Mit ihm sprach ich vor einiger Zeit auch schon über Chancen und Nutzen der therapeutischen Nutzung von digitalen Spielen.

gamescom congress 2018 – Track 4: Wirtschaft und Games

Digitale Spiele sind mittlerweile auf jeden Fall ein beachtlicher Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Ihre ökonomische Bedeutung wird durch den Einsatz in anderen Wirtschaftsbereichen noch verstärkt. So werden Games beispielsweise eingesetzt, um Angestellte zu schulen und Vertriebswege zu optimieren.

Sandra Kaczmarek von der TU Dortmund berichtet im Rahmen des vierten Tracks über ein Forschungsprojekt, das sich mit neuen Ansätzen beschäftigt, wie Spiele zur Kompetenzentwicklung in der Logistikbranche nutzbar gemacht werden können.

gamescom congress 2018 – Track 5: Recht und Games

Der fünfte, englischsprachige Track “Recht und Games” stellt einen Raum für Juristen dar, über die aktuellen rechtlichen Herausforderungen der Spielebranche zu diskutieren. In Zusammenarbeit mit der Video Game Bar Association (VGBA) und der internationalen Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke werden beispielsweise Schwerpunkte der EU-Initiative zum digitalen Binnenmarkt mit Blick auf die Digitale-Inhalte-Richtlinie aufgegriffen. Auch die aktuelle Diskussion auf EU-Ebene um das Urheberrecht wird behandelt. Weitere Themen sind Rechtsfragen des eSport, die Erkenntnisse aus der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die sogenannte Lootbox-Debatte.

Im Panel „Copyright reform and consumer rights: Convenience or repellent?“, moderiert von Dr. Christian-Henner Hentsch (game), diskutieren Axel Voss (Mitglied des Europäischen Parlaments), Tiemo Wölken (Mitglied des Europäischen Parlaments), Prof. Dr. Jan-Bernd Nordemann (Boehmert & Boehmert) und Ann Becker (Interactive Software Federation Europe – ISFE) die Auswirkungen der neuen EU-Gesetzgebung auf Spieleunternehmen. Sie analysieren zudem, wie Gesetze aussehen könnten, die sowohl die Rechte von Urhebern und von Verbrauchern stärken und gleichzeitig die Marktchancen von Spieleherstellern verbessern würden.

gamescom congress: Tickets und weitere Informationen

Der Einlass zum gamescom congress 2018 startet am 22. August um 09:00 Uhr morgens. Enden wird die Konferenz im Congress-Centrum Nord der Koelnmesse um 18:00 Uhr.

Tickets gibt es noch bis 21. August im Vorverkauf für 75 € auf www.gamescom-congress.de. An der Tageskasse sind zudem Tickets für 85 € erhältlich. Mit entsprechendem Nachweis sind Tickets für Studenten und Pädagogen für 35 € zu haben. Außerdem besteht die Möglichkeit die Kongresstickets mit Eintrittskarten für die gamescom (Fachbesucher und Privatbesucher) zu kombinieren.