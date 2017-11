veröffentlicht von Martin Lorber am 11. November 2017

Clash of Realities: Tagungsband 15/16 erschienen

Die Clash of Realities sind gerade erst zu Ende gegangen und es war erneut sehr interessant. Wer nicht genug von gesellschaftlichen Themen rund um Games bekommt, kann es sich ab jetzt mit den Tagungsband der CoR 2015 und 2016 im Ohrensessel am Kamin gemütlich machen.

Highlights der Clash of Realities

Alle Highlights der Clash of Realities 2016 gibt es noch einmal im Tagungsband in Schriftform nachzulesen. Beispielsweise die Eröffnungs-Keynote von Prof. Eric Zimmerman mit seinem Vortrag “A clash of opinions: A Discussion on Games, Design, and Culture”, die Präsentation von Ortwin Freyermuth (Mitbegründer der Cloud Imperium Games Corporation, Los Angeles) über die Entwicklung von Star Citizen, oder der Animationsfilmer und Spieleentwickler David OReilly, der mit seinem eher philosophischen Ansatz einige nachhaltige Denkanstöße lieferte. Links zu Artikeln und Beiträgen über die Konferenz: http://www.clashofrealities.com/2016/interviews-reviews/. Und hier gibt’s Fotos: http://www.clashofrealities.com/2016/photo-gallery/.

Archivierung von Computerspielen

Besonders am Herzen lag mir auf der Clash of Realities 2016 der von mir mitorganisierte Summit “Save the Game – Games Preservation”. Hier befassten sich Experten mit Fragen zu und speziellen Anforderungen der Erhaltung, Restaurierung, Archivierung und musealen Bewahrung von digitalen Spielen. Auf der Clash of Realities diskutieren zu diesem Thema Prof. Dr. James Newman von der Bath Spa University, Bath/UK und Stefan Serbicki von Electronic Arts/USA, der bei EA eine eigene Abteilung zu diesem Thema leitet. In einem Interview mit mir spricht er über die Herausforderungen und das gute Gefühl kulturelle Schätze zu heben. Beide finden sich im aktuellen Tagungsband mit spannenden Beiträgen wieder.

Zu kaufen gibt es den Tagungsband im Transcript-Verlag:

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4031-1/clash-of-realities-2015/16