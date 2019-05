veröffentlicht von Martin Lorber am 05. Mai 2019

Clash of Realities 2019: Media Education Summit

Spielen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Im Spiel entfalten schon Kinder ihre körperlichen, geistigen und seelischen Möglichkeiten, es bereichert ihren Erfahrungsschatz und sie entdecken neue Dinge aus ihrer Lebenswelt. Heute wachsen Kinder in einer Zeit auf, in der digitale Medien im Alltag eine große Rolle spielen. In ihrer Freizeit nutzen viele begeistert das wachsende Angebot an digitalen Spielen, sei es alleine oder im Team, on- oder offline, am Computer, an der Konsole, auf dem Tablet oder mit dem Smartphone. Deshalb widmen wir bei der Clash of Realities Konferenz (bei der ich im Program Board bin) in diesem Jahr dem Thema Kinder und digitalen Spielen einen ganzen Summit.

Clash of Realities 2019: Kinder und digitale Spiele

Am 20. November 2019 wird das Institut für Medienforschung und Medienpädagogik der TH Köln zum Gastgeber des Media Education Summit Day “Digital Games and Children”. Der Summit Day geht den Fragen nach, was digitale Spiele Kindern bieten können, welche spielerischen Umgebungen sich förderlich auf ihr Lernen auswirken und was digitale Spiele hinsichtlich der Medienkompetenz von Kindern leisten können. Außerdem stehen aktuelle sowie mögliche zukünftige Herausforderungen und Spannungslagen für ein Kind in der digitalisierten Gesellschaft im Fokus der Veranstaltung.

Clash of Realities 2019: Summit Day für Forscher und Pädagogen

Ziel des Summit Days ist es, die Diskussion über digitale Spiele im Leben von Kindern auf eine nächste Ebene zu führen und forschungsbasierte Bezüge zur Entwicklung, zum Lernen und zum Leben von Kindern herzustellen. Hierfür lädt der Veranstalter des Clash of Realities Media Education Summit Days Forscher und Pädagogen dazu ein, ihre Arbeiten zu dem Themenbereich digitale Spiele und Kinder in Form einer Präsentation oder eines Workshops bis zum 30. Juni 2019 einzureichen. Diese können am Tag der Veranstaltung von den Teilnehmer dem Publikum vorgestellt und diskutiert werden. Details zum Call for Participation finden sich hier:

http://www.colognegamelab.de/content/uploads/2019/04/Call-for-Participation-Digital-Games-and-Children-Media-Education-Summit_v1.pdf

Weitere Informationen zur Clash of Realities 2019 finden sich hier:

http://www.colognegamelab.de/research/clash-of-realities-conference/