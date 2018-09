veröffentlicht von Martin Lorber am 09. September 2018

Zurich Game Show 2018: Schweizer Spielemesse wächst

Vom 14. – 16.09.2018 findet in Zürich bereits zum zweiten Mal die Zurich Game Show statt, das größte Event der Schweiz für Gaming, eSport, digitale Spielkultur, Cosplay und Brettspiele. Letztes Jahr nutzten 19.000 Besucher die Gelegenheit, sich über Trends und Neuheiten der Branche zu informieren sowie bekannte YouTuber und Let’s Player persönlich zu treffen. Aufgrund dieses Erfolgs sind unter dem Motto “Games und moderne Spielwelten” dieses Jahr noch mehr Besucher zu erwarten. Wer also vor zwei Wochen auf der gamescom noch nicht genug Messeluft geschnuppert hat, oder die große Leitmesse in Köln verpasst hat, wird hier definitiv auf seine Kosten kommen.

Zurich Game Show: Alles, was das Gamer-Herz begehrt

In den Hallen der Messe Zürich ist alles zu finden, was das Gamer-Herz begehrt. So stehen hunderte mit aktueller Hardware bestückte PCs und Konsolen der neuesten Generation sowie neue digitale Spiele zum Testen bereit. Darüber hinaus ist auch die Schweizer Game Design Szene wieder mit dabei und zeigt ihre neuesten Kreationen. Simulatoren können genauso ausprobiert werden wie faszinierende Virtual Reality Erlebnisse.

Zurich Game Show: Spaß und Information für jeden Geschmack und für jedes Alter

In der Halle “Geeks & Superheroes” ist nicht nur Merchandise, sondern auch exklusives aus der Welt der Film-Blockbuster zu sehen. Stars wie beispielsweise James Faulkner, bekannt als Randyll Tarly aus Game of Thrones und Bryan Dechart, bekannt aus Detroit: Become Human werden ebenfalls live zu erleben sein. Showmatches, spannende Panels, eSport-Turniere und Cosplay runden das vielfältige Programm der Zurich Game Show ab. Wer möchte, kann auch Autogramme bekannter YouTuber und eSportler ergattern.

Speziell für Familien und Kinder gibt es neben nützlichen Information rund ums Thema Gaming auch viel zu erleben und zu spielen. In der „Generation Future Zone“ bietet sich für Eltern, Lehrer und Behörden eine günstige Gelegenheit mehr über Medienkompetenz, Spielerisches Lernen sowie E-Learning-Tools zu erfahren. Zu jedem Themenbereich werden auch Panels durch geschulte Fachkräfte veranstaltet.

Zurich Game Show: Übersicht und Öffnungszeiten

14. – 16.09.2018

Messe Zürich, Schweiz

Öffnungszeiten:

Freitag, 17 – 22 Uhr

Samstag & Sonntag: 10 – 19 Uhr

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Homepage der Zurich Game Show: https://www.zurichgameshow.ch/