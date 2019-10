veröffentlicht von Martin Lorber am 10. Oktober 2019

More Than Just A Game: Fachkonferenz in Frankfurt rund um eSport und Jugendschutz

Die Frankfurter Kanzlei Beiten Burkhardt veranstaltet morgen bereits zum zweiten Mal den eintägigen Kongress ”More Than Just a Game”. Schwerpunkte sind die Themen eSport und Jugendschutz. Für Kurzentschlossene ist die Konferenz sicher eine lohnenswerte Veranstaltung, die zudem kostenfrei besucht werden kann. Besonders Juristen, Anwälte, Wissenschaftler, Spiele-Entwickler und Publisher dürfen sich auf spannende Einblicke in die jüngsten Entwicklungen rund um die Games-Branche freuen.

Neben eSport und (technischem) Jugendschutz diskutieren internationale Experten bei der Fachkonferenz “More Than Just A Game” auch über Streaming, Cloud und Flatrate-Modelle. Zudem werden Updates zu aktuellen rechtlichen Entwicklungen geboten, die relevant für die Games-Branche sind.

Publisher, Anwälte, Industrievertreter und Wissenschaftler werden Herausforderungen diskutieren und gemeinsam an Lösungen für ein besseres Verständnis sowie für die Förderung von Spielen und interaktiver Unterhaltung arbeiten.

Unter anderem zugesagt haben:

Timm Jäger, Referent des Vorstands beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt

Holger Merk, Senior Head of Strategie Marketing beim Deutschen Fußballbund (DFB)

Elisabeth Secker, Geschäftsführerin der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)

Wolfgang Kreißig, Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM)

Christopher Millard, Professor an der Queen Mary University of London

Clemens Mayer-Wegelin, Jurist bei Nintendo of Europe

Leonard Bendel, Jurist bei Zenimax Europe in London

Petra Fröhlich, Chefredakteurin, GamesWirtschaft

Der kompletten Tagesablauf mit allen Programmpunkten, Themen und Referenten findet sich auf der Event-Website. Dort ist auch die kostenlose Anmeldung möglich: https://www.eventbrite.de/e/more-than-just-a-game-frankfurt-ii-tickets-66567574407

Bevor noch Mailand, Warschau und London auf dem Tourneeplan des More Than Just A Game Formats stehen, stellt wie schon im Vorjahr die Kanzlei Beiten Burkhardt ihre Räumlichkeiten im Frankfurter Zentrum zur Verfügung:

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Mainzer Landstraße 36

60325 Frankfurt am Main