veröffentlicht von Martin Lorber am 04. April 2020

Gamevention #DIGI1: Neues Online-Festival für Gaming und eSport

Die Umstände in Zeiten der globalen Coronakrise machen es erforderlich: Die Gamevention erfindet sich neu und präsentiert das erste Online-Festival. Die Gamevention #DIGI1 wird vom 20. bis zum 21. Juni 2020 mit einem 23-stündigen Livestream auf www.gamevention.de übertragen. Dabei sein werden Streamer und andere bekannte Persönlichkeiten aus den Bereichen eSport, Cosplay und Gaming.

Gamevention: Digital-Format dreimal im Jahr

Künftig wird das Online-Format der Gamevention dreimal im Jahr stattfinden. Ab Sommer 2021 wird es dann wieder um ein Offline-Festival in Hamburg ergänzt. Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr mit über 10.000 Gästen in Hamburg sollte das Festival für Games, eSport und Cosplay in diesem Jahr noch größer und facettenreicher werden. Die Veranstalter haben mit dem neuen Digital-Format auf die aktuelle Situation reagiert und eine interessant Alternative entwickelt.

Gamevention #DIGI1: PENTA und Allied Esports unterstützen bei der Organisation

Für die kreative Umsetzung der Produktion der #DIGI1 wird das hauseigene TV-Studio sowie der eSport-Boxring des Partners Allied Esports zur Verfügung stehen. Zudem ist die eSport-Organisation PENTA als strategischer Partner der Gamevention #DIGI1 an Bord. Die Berliner unterstützen in der Organisation des Events sowie bei der konzeptionellen Planung. Zentrale Anlaufstelle wird die Homepage www.gamevention.de. Dazu wird die Website aktuell zu einer großen Content-Plattform ausgebaut. Präsentiert werden dort beispielsweise neue digitale Spiele und Zubehör, eSport-Partien und Retro-Battles, aktuelle Tech-News und Trends, kreatives Cosplay sowie Workshops und Interviews mit Entwicklern und weiteren Größen der Games-Szene.

Für Partner und Aussteller aus der Games-Branche bietet die Gamevention #DIGI1 zahlreiche Präsentationsmöglichkeiten, darunter beispielsweise:

Live-Präsentation von Spielen

Interviews

eSport-Matches

Streaming-Slots auf Gamevention.de

Präsentation von Previews mit exklusiven Demo-Zugängen im Stream

Mehr Infos gibt es unter https://gamevention.de/.