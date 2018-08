veröffentlicht von Martin Lorber am 08. August 2018

Deutsche Games Schulmeisterschaft 2018: Spannende Finalrunden in Köln

Es wird spannend bei der Deutschen Games Schulmeisterschaft, einer der ältesten Institutionen im deutschen eSport. Das deutschlandweite eSport-Turnier für Schüler bietet in den Disziplinen League of Legends, Hearthstone, Rocket League und EA SPORTS FIFA 18 jungen Talenten die Chance, um den Schulmeistertitel, einen Wanderpokal und Hardware-Preise zu spielen. Als zusätzliche Belohnung für die Finalteilnehmer winken Eintrittskarten für die gamescom in Köln.

Offline-Finale im Cologne Game Lab

Am Freitag, den 24. und Samstag, den 25. August, findet das Offline-Finale jeweils ab 10 Uhr im Cologne Game Lab der Technischen Hochschule Köln statt. Die Top 3 der Online Playoffs jeder Disziplin erhalten einen Reisekostenzuschuss und Karten für die gamescom am Eventtag oder davor/danach. Wer dabei sein möchte: Das Cologne Game Lab befindet sich in der Schanzenstraße 28 in 51063 Köln. Ran eSports berichtete schon im Mai über die DGS: https://www.ran.de/esport/video/ran-esports-newsflash-folge-12-clip

Die Deutsche Games Schulmeisterschaft: Eine deutsche eSport-Institution

Schon seit 2006 findet die Deutsche Games Schulmeisterschaft regelmäßig statt. Eine lohnende Sache für Lehrer und Schüler. So lernen Schüler im Team Softskills, wie Kreativität, Teamfähigkeit und Kommunikation. Lehrer erhalten zudem durch ihre notwendige Beteiligung am Anmeldeprozess Zugang zu den außerschulischen Interessen und Aktivitäten ihrer Schülerschaft. Die gemeinsame Aktivität stärkt den konstruktiven Dialog zwischen Lehrern und Schülern im Umgang mit Unterhaltungsmedien.

In meinem Interview mit Peter Lemcke, dem Initiator und Organisator der Deutschen Games Schulmeisterschaft, erhält man einen spannenden Einblick hinter die Kulissen des Erfolgsprojekts:

Alle Informationen über die Deutsche Games Schulmeisterschaft, Teilnehmer, Zeitpläne und weitere Turniere finden sich unter: https://www.schulmeisterschaft.de