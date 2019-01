veröffentlicht von Martin Lorber am 01. Januar 2019

Anmeldungsphase für Deutsche Games Schulmeisterschaft 2019 beginnt

Das Bewusstsein zur Vermittlung einer verantwortlichen Mediennutzung nimmt an Schulen deutlich zu. Die Deutsche Games Schulmeisterschaft (DGS) mit seinen bundesweiten Wettbewerben im eSport bietet Schulen hierbei eine Möglichkeit, Schüler und Schülerinnen zusammen mit ihren Lehrern in die Welt des Online-Sports einzuführen. Gleichzeitig werden so Nachwuchstalente für den eSport entdeckt und gefördert.

Deutsche Games Schulmeisterschaft 2019: Finale auf der gamescom

Auch in diesem Jahr findet wieder die Deutsche Games Schulmeisterschaft statt. Schüler und Schülerinnen sowie auch Lehrer sind dazu eingeladen sich ab sofort bis zum 31. März für die 14. Saison der Meisterschaft anzumelden. Zur Auswahl stehen zwei Team-Disziplinen: League of Legends (fünf gegen fünf) und Rocket League (drei gegen drei) sowie die Einzeldisziplin FIFA 19.

Nach einer Online-Gruppenphase folgt mit den Gruppenersten und -zweiten eine K.O.-Phase zur Ermittlung der Finalisten. Das Finale findet anschließend auf der ESL-Bühne der gamescom 2019 in Köln statt. Den Eintritt für die Finalisten übernimmt der game – Verband der deutschen Games-Branche.

Behind the scenes: Teamwork-Doku-Wettbewerb

Unabhängig davon richtet die DGS und die Stiftung Digitale Spielekultur einen Dokumentationswettbewerb aus. Schüler und Schülerinnen sind dazu aufgerufen, das Training oder die Taktikbesprechungen mit den Teammitgliedern und Lehrern in den Schulen oder zu Hause zu dokumentieren. Die Wahl des Mediums für die Dokumentation liegt bei den Teilnehmern; egal ob Videos, Fotos, Blogs, Instagram, Youtube oder Snapchat.

Die Auszeichnung der besten Dokumentation erfolgt ebenfalls auf der gamescom 2019 in Köln, zusammen mit dem Finale der Schulmeisterschaft. Dem Sieger des Wettbewerbs winken 500 € Prämie durch die Stiftung Digitale Spielekultur sowie der DGS.

Die Deutsche Games Schulmeisterschaft ist schon seit Jahren eine der wichtigsten Veranstaltungen für Schulen im Bereich eSport. Sie hat das Ziel Online-Sport für Schulen interessant zu machen.

Weitere Informationen zur DGS finden sich hier:

www.schulmeisterschaft.de