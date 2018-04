veröffentlicht von Martin Lorber am 04. April 2018

Zwischen Kunst und Wissenschaft: Clash of Realities auf der A MAZE. Berlin

Die Forschung zu digitalen Spielen erfordert sowohl wissenschaftliche wie auch künstlerische Perspektiven. Umso mehr freue ich mich, dass die Kölner Forschungskonferenz Clash of Realities erstmals mit einem eigenen Gast-Track beim A MAZE. Berlin – International Games and Playful Media Festival vertreten ist.

Integration zweier Forschungsansätze

Das A MAZE Festival findet im Rahmen der gamesweekberlin statt. Unter dem Titel „Academic and Artistic Research on Digital Games“ bringt das Cologne Game Lab (CGL) der TH Köln, das die Clash-of-Realities-Konferenz gemeinsam mit zahlreichen Partnern – wie auch Electronic Arts – ausrichtet, internationale Expertinnen und Experten auf die Bühne. Die Veranstaltung am Donnerstag, den 26. April, wird die Integration der beiden Forschungsansätze theoretisch reflektieren und anhand gelungener Beispiele demonstrieren.

Keynote über multidisziplinäre Zusammenarbeit in der Spieleforschung

In seiner Keynote “Potentials of multidisciplinary collaboration in the study of future game and play forms” wird Prof. Dr. Frans Mäyrä von der finnischen University of Tampere (UTA) die Arbeit des UTAgamelab vorstellen. Seit vielen Jahren arbeitet das UTAgamelab schon an der Schnittstelle von Geistes-, Sozialwissenschaften und Designforschung. Mäyra erörtert insbesondere die Bedeutung multidisziplinärer Zusammenarbeit für die Spieleforschung.

“Academic and Artistic Research on Digital Games” – Spannendes Programm

Katharina Tillmanns (CGL) stellt die Augmented-Reality-Spiele-App Porta Praetoria C.C.A.A. vor, die Kindern und Jugendlichen das römische Köln zeigt und vermittelt. Prof. Dr. Isabela Granic von der Radboud University aus den Niederlanden stellt Virtual-Reality-Spiele vor, die durch die Kombination mit Neurowissenschaften, Entwicklungs- und klinischer Psychologie virtuelle Erlebnisse schaffen, die die emotionale Gesundheit verbessern können.

Prof. Dr. Emmanuel Guardiola vom CGL reflektiert die Herausforderungen durch die in Kooperation mit internationalen Partnern entwickelte Lern-App „Antura and the Letters“.

Prof. Dr. Pippin Barr von der kanadischen Concordia University beschließt die Veranstaltung mit einer Keynote unter dem Titel „Materialising Game Design”. Dabei stellt er Methoden vor, mit denen der im Normalfall nicht sichtbare Prozess der Spieleentwicklung für den Spieler erfahrbar wird.

Alle Informationen zur gamesweekberlin (23.04. – 29.04.2018) findet man hier: http://www.gamesweekberlin.com/

Clash of Realities 2018: Vorbereitung läuft

Die nächste Clash of Realities wird vom 12. bis 14. November 2018 stattfinden. Die künstlerisch-wissenschaftliche Forschungskonferenz zu digitalen Spielen bietet eine einzigartige Gelegenheit zum interdisziplinären Austausch und Dialog. International renommierte Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Forschung und Industrie diskutieren über Innovationen in der Entwicklung digitaler Spiele, ihre gesellschaftliche Wahrnehmung sowie medienethische Probleme. Zudem gehen sie der Frage nach, wie sich ein kritisch-analytischer Umgang mit Spielen vermitteln lässt. Die geplanten Themen umfassen bisher unter anderem „The Evolution of Visual Storytelling“, „Playing Utopia: Futures in Digital Games“, „Inclusive Worlds of Games“, „Audiovisual Storytelling Non-Linear and Interactive“ sowie “Gender and Sexuality”. Die internationale Fachkonferenz findet zum neunten Mal statt.

Clash of Realities: Die Verantwortlichen

Die Clash of Realities-Konferenz ist eine Veranstaltung der TH Köln. Verantwortlich für die inhaltliche Gestaltung sind das Cologne Game Lab und das Institut für Medienforschung und Medienpädagogik der TH Köln, die ifs internationale filmschule köln GmbH, das Institut für Medienkultur und Theater der Universität zu Köln, Electronic Arts sowie die AG Games. Ich selbst bin Mitglied in dem Program Board.

Projektförderer sind die TH Köln, die Film- und Medienstiftung NRW, die Stadt Köln, die Landesregierung NRW und Electronic Arts. Das Mediennetzwerk NRW ist Medienpartner.