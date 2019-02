veröffentlicht von Martin Lorber am 02. Februar 2019

SPOBIS 2019 bot spannende Diskussionen rund um eSport

eSport ist über die Jahre zu einem globalen Phänomen herangewachsen. Dennoch gibt es rund um das Thema eSport weiterhin zahlreiche Diskussionen. Besonders die Frage nach der Anerkennung des eSport als eine eigene Sportart beschäftigt sowohl Sportverbände, Politiker, Publisher als auch die eSport-Szene. Auf der SPOBIS, dem wichtigsten Event für Sportbusiness in Europa lud man zur Diskussion darüber ein. Der Kongress bietet seit Jahren Experten aus den verschiedenen Bereichen eine Bühne, um über Entwicklungen im Sportbusiness zu sprechen. Mit der Aufnahme von eSport in das Programm setzte man dieses Mal ein deutliches Signal. Ich war am 30.01 selbst vor Ort und konnte so einen Eindruck von der dortigen Stimmungslage rund um das Thema eSport machen.

Erneute eSport-Diskussion zwischen DOSB und WESA

Mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sowie der World eSports Association (WESA) waren zwei der wichtigsten Organisationen vertreten, die sich zur Frage ob eSport Sport sei, klar positionieren. Der DOSB beharrt darauf, eSport nicht als Sportart anzuerkennen. Die Vorstandsvorsitzende des DOSB, Veronika Rücker, erklärte, dass man aber versuche, durch eine Aufschlüsselung der einzelnen Disziplinen im eSport ein Verständnis für diese Form des kompetitiven Wettbewerbs zu gewinnen. Der Verband unterscheidet insbesondere zwischen “elektronischen Sportartensimulationen” (wie zum Beispiel FIFA), die Inhalte der realen Welt in den virtuellen Raum übertragen und anderen digitalen Spiel- und Wettkampfformen, die der Verband unter der Bezeichnung “eGaming” zusammenfasst. Eine Überschneidung mit der eigenen Philosophie sieht der DOSB aber nur bei “elektronischen Sportsimulationen” gegeben. Beim “eGaming” hätte man Probleme mit den Inhalten der Spiele, die derzeit nicht mit den Werten des Verbandes vereinbar seien.

Für diese Einschätzung wird der DOSB insbesondere von der eSport-Szene kritisiert. Jan Pommer, Mitglied des Vorstands der WESA, äußerte Unverständnis darüber, dass die Inhalte einzelner Spiele einer Anerkennung des eSport durch die DOSB im Wege stehen würden. Er verwies auf die zahlreichen eSport-Veranstaltungen, die die gleichen Werte vorleben würden, die auch im Sport zu finden seien. Die Diskussion zwischen DOSB und WESA blieb dabei ein Austausch bereits bekannter Argumente. Dass der Markt rund um eSport in Zukunft noch viel wichtiger werden wird und die gesellschaftliche Akzeptanz allgemein weiter steigt, ließ sich aber auch auf dem SPOBIS deutlich spüren.