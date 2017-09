veröffentlicht von Martin Lorber am 09. September 2017

Internationale Tagung „Kulturgut Computerspiel“ in Berlin

Am 14. und 15. September findet die internationale Tagung „Kulturgut Computerspiel“ des Computerspielemuseums Berlin im Roten Rathaus in Berlin statt. Im Mittelpunkt der Tagung steht die Frage nach den Konsequenzen, die sich aus dem Verständnis von Computerspielen als Kulturgut ergeben.

Games als Kulturgut ernst nehmen

Die Frage nach einem Kulturgut Computerspiel kann heutzutage klar positiv beantwortet werden. Aber welche Konsequenzen hat es, wenn man Games als Kulturgut wirklich ernst nimmt? Es entwickeln sich neue gesellschaftliche und wirtschaftliche Verantwortlichkeiten, sobald man nicht mehr nur von Games als Kinderspielzeug spricht. Welche Institutionen und Strukturen sollten gebildet werden, um diesen Teil unseres kulturellen Erbes zu archivieren und auch für zukünftige Generationen nachhaltig zugänglich und erfahrbar zu machen? Welche neuen ethischen und gesellschaftlichen Verantwortlichkeiten für die Gamesbranche haben technische Entwicklungen wie Virtual Reality oder Kulturfördermodelle zur Folge.

Verknüpfung verschiedener Themenstränge

Die Tagung möchte sich dabei auf die Aspekte Bewahrung und Zugänglichmachung, Förderung sowie auf ethische Fragestellungen konzentrieren. Diese drei Themenstränge sind tatsächlich stärker miteinander verknüpft, als man es auf den ersten Blick annehmen könnte. So sind die Fragen der Bewahrung und Förderung letztendlich auch ethische. Es lässt sich kaum bezweifeln, dass dem Gedenken an historische Ereignisse und Prozesse eine moralische Komponente innewohnt und dass jeder Förderentscheidung ein kulturelles Werteschema zugrunde liegt. Auch, dass das heute Geförderte auf sinnvolle Art und Weise in Zukunft erhalten wird, stellt natürlich eine Verbindung dieser Themen dar.

“Kulturgut Computerspiel…” mit interdisziplinärer Ausrichtung

Im Rahmen der Tagung werden theoretische und praktische Ansätze bewusst miteinander verknüpft. Dank dieser interdisziplinären Ausrichtung soll die Tagung “Kulturgut Computerspiel…” neue Denkanstöße liefern und mithelfen, die Konturen eines zukünftigen gesellschaftlichen Umgangs mit dem Kulturgut Computerspiel weiter auszugestalten.

Programm auf Deutsch und Englisch

Die Eröffnungsveranstaltung am 14.9. Findet ausschließlich auf Deutsch statt. Die acht Panels am 15.09. sind jedoch so terminiert, dass jeweils ein deutsch- und ein englischsprachiges Panel parallel stattfinden. So können alle Besucher zwischen einem englisch- und deutschsprachigen Format wählen.

Das vollständige Programm gibt es hier einzusehen:

http://www.computerspielemuseum.de/1491_SotG_einzelne_Veranstaltungen.htm

Tickets für 20 € sind hier zu erwerben:

https://www.eventbrite.de/e/kulturgut-computerspiel-eine-internationale-tagung-des-computerspielemuseums-registrierung-32952108644

Die Tagung wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und steht unter der Schirmherrschaft des Berliner Kultursenators Dr. Klaus Lederer. Weitere Förderer sind BIU – Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware und der Deutsche Kulturrat, weitere Partner sind GAME – Bundesverband der deutschen Games-Branche, die Stiftung Digitale Spielekultur, games.net berlinbrandenburg, International Games Week Berlin und A Maze. Medienpartner sind die Zeitschrift „Politik & Kultur“, Ströer Media Brands, GameStar und ZDFinfo.