veröffentlicht von Martin Lorber am 12. Dezember 2016

Gamesförderung in Deutschland

Teilen auf:

Deutschland verliert als Entwicklungsstandort für digitale Spiele zunehmend an Bedeutung. In meinem Audiokommentar erläutere ich woran das liegen könnte und was nötig wäre, um die richtigen Voraussetzungen für die Gamesbranche zu schaffen.

Kommentar von Martin Lorber: Gamesförderung in Deutschland