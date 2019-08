veröffentlicht von Martin Lorber am 08. August 2019

eSport: Dossier zum kompetitiven Gaming vom game – Verband der deutschen Games-Branche

Teilen auf:

eSport begeistert mittlerweile weltweit Millionen von Menschen. Spieler oder ganze Teams sind bejubelte Stars in ihren jeweiligen Disziplinen. Zwei Drittel der Deutschen haben bereits von eSport gehört und sogar rund 13 Millionen Deutsche haben sich schon mal einen kompetitiven Gaming-Wettkampf angesehen. Nun widmet der game – Verband der deutschen Games-Branche dem globalen Phänomen eSport eine 60-seitige Publikation: “game Fokus eSports” befasst sich ausführlich mit dem derzeitigen Status quo von eSport. Unter anderem beschäftigt das Dossier mit der Entwicklung des eSports in Deutschland und weltweit, Fragen zur sportpolitischen Anerkennung, mit dem Jugendschutz sowie aktuellen Hürden des kompetitiven Gaming.

Fokus eSport: Interviews und Gastbeiträge von Experten.

der game – Verband der deutschen Gamesbranche sprach für die Publikation auch mit Experten zum Thema eSport. So erläutert Alexander Jobst, Vorstand Marketing und Kommunikation des FC Schalke 04, in einem Interview die Bedeutung von eSport für Sport-Vereine. Martin Müller, Vizepräsident ESBD – eSport-Bund Deutschland e.V. und Vorsitzender des Magdeburg eSports e.V., äußert sich über die fehlende Anerkennung von eSport als eigene Sportart durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und beschreibt, welche Hürden dadurch für die Entwicklung des kompetitiven Gaming in Deutschland entstehen. Die Publikation bildet eine Vielzahl von Expertenmeinungen ab und bietet so unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema digitaler Sport.

“game fokus eSports” ist als PDF-Datei auf der Homepage des game verfügbar:

https://www.game.de/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-16_Gesamtdokument_game-Fokus-eSports.pdf

eSport auf der gamescom 2019

Auch auf der gamescom spielt eSport wieder eine große Rolle. Diese Woche können die Besucher der weltweit größten Spielemesse in der Event Arena in Halle 11.3 einige spannende Turniere live erleben. Unter anderem wird es auf zwei Bühnen League of Legends und FIFA 20 Matches von Profi-Spielern geben.