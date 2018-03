veröffentlicht von Martin Lorber am 03. März 2018

Die Große Koalition und Overwatch League: Lesenswert #158

Das Motiv des Erhabenen in Journey

Adriana Pavel schreibt in einem Gastbeitrag auf Language at Play über das literarische Konzept des Erhabenen in Journey.

Erwartungen der Videospielbranche an die GroKo

Für den Bayrischen Rundfunk setzt sich Wolfgang Kerler mit der Frage auseinander, was die Videospiel-Branche von der Großen Koalition erwartet.

Gewalt und Videospiele

Chris Plante schreibt im britischen Guardian über Gewalt in Videospielen.

Faszination Retrogaming

Für den österreichischen Standard schreibt Daniel Koller über die Faszination für ältere Spiele und Konsolen.

Videospiele als ständiger Begleiter

Micky Auer setzt sich in seiner Kolumne auf Spieletipps mit seiner Spielerfahrung seit PONG auseinander.

Hoffnung auf bessere Zeiten

Matthias Kreienbrink schreibt in seinem Beitrag für Spiegel Online über den wirtschaftlichen Druck auf kleine Entwicklerstudios.

Erste Staatsministerin für Digitales

Games Wirtschaft berichtet über die CSU-Politikerin Dorothee Bär, die erste Staatsministerin für Digitales wird.

Die Zukunft der Overwatch League

Im Interview mit Polygon spricht Mike Morhaime von Blizzard über die Zukunft der Overwatch League.