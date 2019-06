veröffentlicht von Martin Lorber am 06. Juni 2019

Die Geschichte der Fighting Games, die gamescom expandiert nach Asien und ein Lobgesang auf kurze Spiele: Lesenswert #190

Die Geschichte der Fighting Games

Keith Stuart schreibt für The Guardian eine Retrospektive über das Genre und nennt in seinem Beitrag die wichtigsten Fighting Games.

Die gamescom expandiert nach Asien

Letzte Woche kündigte die Koelnmesse gemeinsam mit dem game – Verband der deutschen Gamesbranche einen Ableger der gamescom in Singapur an. Peter Steinlechner berichtet für Golem auch über die Versuche des gamescom-Vorgängers Games Convention einen Ableger in Asien zu etablieren.

Ein Lobgesang auf kurze Spiele

Zeit ist ein kostbares Gut – auch bei der Wahl der Spiele. Für ars Technica schreibt Kyle Orland über kurze Spiele, die trotz allem einen bleibenden Eindruck beim Spieler hinterlassen.

Computer Bild Spiele wird eingestellt

Computer Bild Spiele galt jahrelang als meistverkauftestes Computerspiele-Magazin. Nach dem Einbruch der Verkaufszahlen, folgt nun jedoch die Konsequenz: Wie Jens Schröder für Meedia berichtet, wird das Magazin im August eingestellt.

Ein Bericht zum diesjährigen A Maze Fest

Fabian Bernsdorff berichtet für Videospielgeschichten über seine persönlichen Highlights des A Maze Fests, das ich mir ebenfalls während meines gamesweekberlin Besuches angeschaut habe.

Verantwortungsbewusstsein für problematisches Spielverhalten

Die WHO hat „Gaming Disorder“ in das neue Diagnosemanual ICD 11, das ab dem Jahr 2022 gelten soll, aufgenommen. Haydn Taylor schreibt für gamesindustry über den Verlauf der Debatte zum problematischen Spielverhalten.

Auf die Ohren: Command & Conquer

Der Podcast Stay Forever wird betrieben von den ehemaligen Spielejournalisten Gunnar Lott und Christian Schmidt. Dabei geht es vorrangig um Retro-PC-Spiele wie Lemmings, Turrican oder Die Siedler. Ihre 88. Folge widmen sie dem Echtzeitstrategie-Klassiker Command & Conquer.