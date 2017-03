veröffentlicht von Martin Lorber am 01. Januar 2000

Martin Lorber – PR Director und Jugendschutzbeauftragter

Teilen auf:

Martin Lorber (geboren 1967 in Stuttgart) studierte Musikwissenschaft, Philosophie und Völkerkunde an der Universität zu Köln. Der gelernte Journalist und PR-Fachmann war nach seinem journalistischen Volontariat im ARD-Hörfunk zunächst einige Jahre Redakteur und Moderator beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart, bevor er 1997 die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kölner Philharmonie übernahm. Im Anschluss leitete er den Public Relations und Investor Relations Bereich eines börsennotierten Modeunternehmen in Düsseldorf. Seit 2004 arbeitet er für Electronic Arts. Martin Lorber ist als PR Director verantwortlich für die strategische Unternehmenskommunikation, die politische Kommunikation und den Bereich Corporate Social Responsibility im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus ist der zweifache Familienvater Jugendschutzbeauftragter von Electronic Arts. Er beschäftigt sich seit einigen Jahren vornehmlich mit kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Fragen rund um das Thema Computer- und Videospiele; unter anderem initiierte er gemeinsam mit Winfred Kaminski die europäische Konferenz über Computer- und Videospiele „Clash of Realities“, die seit 2006 alle zwei Jahre an der Fachhochschule Köln stattfindet.

Die Anerkennung von Computer- und Videospielen als wertvolles modernes Kulturgut sowie die Ausbildung von Medienkompetenz sind ihm eine Herzensangelegenheit. Er erhielt im Jahr 2000 den Deutschen Multimedia Award, wurde 2007 mit dem Econ Award für Unternehmenskommunikation und 2009 mit dem Deutschen PR-Preis ausgezeichnet.

Martin Lorber hat einen Lehrauftrag für Public Relations an der Universität zu Köln. 2009 wurde er in den Ausschuss für Telekommunikation und neue Dienste des DIHK berufen, 2012 als Experte in die Fachkommission des I-KiZ – Zentrum für Kinderschutz im Internet sowie in den Beirat der Dialog Internet-Initiative Dein Spiel. Dein Leben. Außerdem ist er Mitglied im Advisory Board des Cologne Game Lab (Fachhochschule Köln).

Martin Lorber

PR Director und Jugendschutzbeauftragter

Telefon: 0221/97 582-2637

Mobil: 0174/333 13 75

E-Mail: mlorber@ea.com