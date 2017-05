veröffentlicht von Martin Lorber am 06. Juni 2015

Interview: Zu Besuch bei Peter Smits von PietSmiet

Zu Besuch bei Peter Smits von PietSmiet. Let‘s Play Videos erfreuen sich einer immensen Beliebtheit. Dabei zeigen die Videos im Grunde nur eine oder mehrere Personen beim Spielen eines Computerspiels. Eine spannende, lustige oder informative Kommentierung des Geschehens machen die Videos jedoch besonders. Viele der Kommentatoren entwickelten sich zu regelrechten Stars mit großen Fangemeinden. Einer der bekanntesten Let’s Player ist sicherlich PietSmiet. Im bürgerlichen Leben Peter Smits. PietSmiets YouTube-Kanal hat fast zwei Millionen Abonnenten und über 1.168.000.000 Aufrufe.

Interview mit Peter Smits von PietSmiet

Im Rahmen unserer Teilnahme am Deutschen Computerspielpreis als Jurymitglieder habe ich Peter Smits von PietSmiet kennengelernt. Im Interview bei ihm zu Hause in Köln sprechen wir über das Mediennutzungsverhalten Jugendlicher, die Gründe für den Erfolg von Let’s Plays und zukünftige Trends in der Let’s Play Szene.