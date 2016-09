veröffentlicht von Martin Lorber am 09. September 2016

Bizplay Karlsruhe – Gamification Congress erstmals mit BIU.Dev als Partner

Teilen auf:

Morgen, den 29. September, findet der Gamification Congress bizplay in Karlsruhe statt. Zum ersten Mal ist BIU.Dev dieses Jahr als Partner dabei: Für das Entwickler-Netzwerk der deutschen Games-Branche spricht Marc Kamp von „Birds and Trees“ und Kopf hinter der App Patchie zur spielerischen Unterstützung bei der Therapie von Mukoviszidose.

Gamification – Eine Definition

Der Begriff Gamification bezeichnet die Anwendung spieltypischer Elemente in einem spielfremden Kontext. In immer mehr Arbeits- und Lebensbereichen findet Gamification mittlerweile Anwendung. So bietet sie also insbesondere auch der deutschen Games-Branche gute Chancen, ihr Know-How auch in anderen Wirtschaftsbereichen einzubringen.

Spannendes Programm rund um Gamification

Bereits zum fünften Mal findet 2016 der Gamification Congress in Karlsruhe statt. Er gehört zu den renommiertesten Events rund um den Themenkomplex Gamification im deutschsprachigen Raum.

Marc Kamp wird einen Vortrag mit dem Titel “Komm ein Nerd zum Arzt” halten. In diesem wird es darum gehen, wie Games-Entwickler bei der Zusammenarbeit mit Partnern aus anderen Branchen (wie bspw. Der Medizin) kommunizieren müssen, damit Projekte gemeinsam erfolgreich geplant und umgesetzt werden können. In diesem Jahr wird der Kongress zudem mit einer Keynote von Dr. Elizabeth Churchill eröffnet, Director of User Experience bei Google.

Weitere Referenten sind in diesem Jahr: Bernd Schlömer (Regierungsdirektor beim Bundesverteidigungsministerium), Prof. Dr. Carsten H. Hahn (SAP SE), Prof. Dr. Fabian Hemmert (Bergische Universität Wuppertal), Prof. Dr. Margarete Jahrmann (Zürcher Hochschule der Künste), Steffen Kottkamp (Mack Media / Europa-Park), Dr. Jens Maier (Universität St. Gallen), Ralph Stock (Promotion Software GmbH & Serious Games Solutions), Christoph Brosius (Perspektivdetektiv).

Die bizplay findet am 29. September im Gründerzentrum „Perfekt Futur“ im Alten Schlachthof in Karlsruhe statt. Das Gesamtprogramm sowie alle weiteren Informationen zur bizplay finden sich hier. Sicherlich noch eine gute Gelegenheit für alle Kurzentschlossenen.