veröffentlicht von Martin Lorber am 09. September 2014

Es sind nur Spiele! Wut und Hass haben in der digitalen Spielkultur nichts zu suchen!

Teilen auf:

Heute möchte ich ein Thema ansprechen, dass mir nun schon seit einigen Tagen auf dem Herzen liegt. Und zwar geht es um die teils erschreckende Anfeindungen, denen Anita Sarkeesian für ihre Kritik an der Darstellung von Frauen in digitalen Spielen ausgesetzt ist. Hintergrund der Geschichte: Die Bloggerin und Kommunikationswissenschaftlerin hat via Kickstarter Geld für eine Serie von Videos gesammelt, die sich objektiv und wissenschaftlich untermauert mit wiederkehrenden Rollenbildern und Stereotypen von Frauen in Videospielen befassen.

Schon während des Kickstarter-Prozesses waren die Reaktionen erschreckend. Sarkeesian wurde beleidigt und aufs übelste beschimpft. Auch von Spielern, die sich von einer Frau, die selber nicht spielt, „IHR“ Hobby doch bitte nicht vermiesen lassen wollen. Schon damals fand ich diese Reaktionen befremdlich. Als überzeugter Spieler sollte man doch genug Vertrauen in das Medium haben, dass dieses einer kritischen Auseinandersetzung mit den eigenen Inhalten gewachsen sei. Viele benehmen sich so, als ob sie persönlich von den Videos beleidigt werden und scheinen eine Debatte um Sexismus in Spielen mit allen Mitteln verhindern zu wollen. Als Anita Sarkeesian kürzlich das jüngste Video der Reihe veröffentlichte, traf sie erneut ein Schwall übler Reaktionen aus den sozialen Medien. In diesem Fall war es wohl noch schlimmer als sonst, so dass sich Frau Sarkeesian aufgrund der Drohungen selbst in ihrem eigenen Heim nicht mehr sicher fühlte. Ein großer Teil der Presse berichtete.

Nun ist es an sich schon schlimm genug, dass jemand aufgrund der eigenen Meinung, die dazu noch niemanden persönlich angreift, Bedrohungen und Beschimpfungen übelster Art ausgesetzt wird. Hinzu kommt der Umstand, dass eine kleine Gruppe unter der Spielerschaft es schafft, ein schlechtes Licht auf digitale Spiele und deren Spieler im Allgemeinen zu werfen. Die Berichterstattung zum Thema stellt erneut den gerade überwundenen Stereotyp des gewaltbereiten und infantilen Spielers in den Vordergrund. Insbesondere ein Zitat aus Spiegel Online ist mir hier ins Auge gefallen. „Einerseits möchte man unter diesen Umständen wirklich keiner Frau empfehlen, sich in die Spieleindustrie zu begeben und sich diesem Hass auszusetzen.“ Die vermeintlichen „Verteidiger“ digitaler Spiele verursachen einen beträchtlichen Schaden am Ruf der Community.

Es ist schade! In den letzten Jahren haben es alle Beteiligten mit großen Anstrengungen geschafft, die öffentliche Diskussion um das Medium immer stärker auf eine sachliche Ebene zu führen. Dass jetzt in dieser durchaus zu Recht von Sarkeesian angestoßenen Debatte von einem kleinen Teil der Spielerschaft mit Wut und sogar Hass an das Thema herangegangen wird, ist erschütternd. Die Videos von Anita Sarkeesian regen zur Diskussion an und leisten damit schon einen Beitrag zur Entwicklung des Mediums. Man kann ja über die Videos und deren Inhalte diskutieren, aber bitte stets sachlich und ohne persönliche Angriffe. Die Art und Weise wie auf die Aussagen von Anita Sarkeesian reagiert wird, ist mehr als unangemessen und schlicht nicht akzeptabel. Wut und Hass dürfen in der digitalen Spielkultur nichts zu suchen haben!