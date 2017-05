veröffentlicht von Martin Lorber am 05. Mai 2017

JusProg und Vodafone sorgen für sicheres mobiles Surfen

Schon im Grundschulalter bekommen Kinder oft ihr erstes Smartphone – in erster Linie um für die Eltern jederzeit erreichbar zu sein. Doch schnell gehört das mobile Surfen für Kinder zum Alltag. Das Jugendschutzprogramm JusProg kooperiert mit der EU-Initiative Klick Safe und Vodafone, um Eltern möglichst einfach und übersichtlich die Kontrolle über den mobilen Internetschutz für ihre Kinder zu gewähren.

JusProg bietet maßgeschneiderten Internet-Schutz

Der maßgeschneiderte Internet-Schutz der Jugendschutzsoftware JusProg erhielt vom Technikportal GIGA.de die beste Wertung. Mittlerweile ist JusProg auch für mobile Geräte wie iPhone und iPad erhältlich und sorgt dafür, dass Kinder auch beim mobilen Internet-Streifzug nur auf kindgerechte Inhalte stoßen. JusProg kümmert sich darum, dass das Kind gar nicht erst über ungeeignete Seiten stolpern kann.

Aktivieren von Internet-Pausen

Für zuverlässigen Schutz im Internet sorgt JusProg beim neuen Vodafone-Tarif Red + Kids. In der “MeinVodafone-App” lassen sich die Sicherheitseinstellungen einfach, schnell und präzise vornehmen. So kann man das Häkchen bei der jeweiligen Altersklasse setzen und der Filter von JusProg blockiert ganz automatisch sämtliche Inhalte, die als nicht altersgerecht eingestuft sind. Außerdem lässt sich eine “Internet-Pause” aktivieren und so einmalige oder regelmäßige mobile Online-Auszeiten definieren. So kommen Hausaufgabenzeit, Sporttraining oder Musikunterricht nicht zu kurz und Kinder kommen gar nicht erst in Versuchung, weil das Handy auf offline geschaltet ist. Zusätzlich lässt sich das Datenvolumen für die Kinder jederzeit individuell auf dem Smartphone anpassen. Zusätzlich bietet auch ein Eltern-Ratgeber wichtige Informationen rund um die digitale Erziehung des Kindes.

Weitere Informationen zu JusProg gibt es auf der offiziellen Homepage. Wer sich für die Möglichkeiten des Red + Kids Tarif interessiert, wird direkt bei Vodafone fündig.